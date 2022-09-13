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В ДНР рассказали о количестве польских наемников в районе Святогорска

Егор Левин
11:39 13.09.2022
Глава республики подчеркнул, что иностранцев в рядах украинских сил объективно больше, чем самих украинцев.
В ДНР рассказали о количестве польских наемников в районе Святогорска
© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ, РИА Новости
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В ДНР заявили о польских наемниках в районе Святогорска. Об их преобладании среди украинских сил сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Роль поляков, польских наемников, она достаточно актуальна в районе Святогорска. Это уже проверенные данные. Причем в районе Святогорского направления поляков больше, чем украинцев. Объективно уже так», - заявил он в эфире «Соловьев Live».

Ранее в МО РФ сообщили об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом. Также в районе станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области высокоточным оружием были выведены из строя две тяговые электроподстанции.

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