«Роснефть» заявила, что передача активов компании под опеку немецкого регулятора нарушает законы рынка

В пятницу власти ФРГ объявили о том, что передают Федеральному сетевому агентству дочерние компании «Роснефти».

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«Роснефть» заявила, что передача ее активов регулятору Германии нарушает принципы рыночной экономики и цивилизованного общества. Так компания прокомментировала передачу своих дочерних структур Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль немецкому Федеральному сетевому агентству.

«"Роснефть" видит в этом нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности», - передает РИА Новости текст релиза «Роснефти».

Ранее в ФРГ зафиксировали спад товарооборота с Россией. Объемы импорта из России уменьшились почти вполовину, однако немцы заплатили за товары из РФ на 10,2% больше.