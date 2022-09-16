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«Роснефть» заявила, что передача активов компании под опеку немецкого регулятора нарушает законы рынка

Анастасия Бобылева
23:27 16.09.2022
В пятницу власти ФРГ объявили о том, что передают Федеральному сетевому агентству дочерние компании «Роснефти».
«Роснефть» заявила, что передача активов компании под опеку немецкого регулятора нарушает законы рынка
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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«Роснефть» заявила, что передача ее активов регулятору Германии нарушает принципы рыночной экономики и цивилизованного общества. Так компания прокомментировала передачу своих дочерних структур Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль немецкому  Федеральному сетевому агентству.

«"Роснефть" видит в этом нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности», - передает РИА Новости текст релиза «Роснефти».

Ранее в ФРГ зафиксировали спад товарооборота с Россией. Объемы импорта из России уменьшились почти вполовину, однако немцы заплатили за товары из РФ на 10,2% больше.

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