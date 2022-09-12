В ФРГ зафиксировали спад товароборота с Россией и рост импорта в денежном эквиваленте

По данным немецкой статистики, объемы поставок товаров из России упали почти в половину, но в перерасчете на евро импорт вырос на 10 %.

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Экономическое сотрудничество России и Германии находится в критическом состоянии. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, объемы поставок из России упали в июле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года почти в половину - на 45,8%. При этом в перерасчете на евро российский импорт вырос на 10,2 % - немцы заплатили за товары из России 2,9 млрд евро. Показатели роста импорта в денежном эквиваленте статистики связывают с ростом цен на энергоносители.

Не лучше ситуация обстоит и с немецким экспортом в Россию. По данным на июль 2022 года, Германия отправила в Россию товаров на 1 млрд евро, что на 56,8% меньше, чем в июле 2021 года.

Федеральное статистическое ведомстве ФРГ среди причин стагнации экономического сотрудничества двух стран называет конфликт на Украине и антироссийские санкции.

Ранее Financial Times отмечал, что экономика РФ выдержала удар санкций благодаря грамотной политике Центробанка по укреплению рубля и на сегодняшний день находится в лучшем состоянии, чем можно было ожидать с учетом санкций Запада.