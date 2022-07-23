Junge Welt: страны Латинской Америки отвернулись от США из-за России

Немецкое издание отмечает, что страны Южной Америки теперь ориентированы на Восток, а не на Запад, так как на западных партнеров они полагаться не могут.

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Страны Латинской Америки отвернулись от США из-за санкций против России, которые негативно влияют на экономическую ситуацию на Юге. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.

Как говорится в статье, экономическая война Запада против России повлекла за собой переориентацию политики стран МЕРКОСУР на Восток. Страны Латинской Америки выразили нейтральную позицию касательно спецоперации РФ на Украине, но осудили санкционную политику Запада.

«Антироссийские санкции недвусмысленно показали, что на западных партнеров полагаться нельзя. Вашингтону нет дела до ситуации с поставками на глобальном Юге, и фразы о "демократии" и "правах человека" этого не меняют», - подчеркивает издание, говоря о позиции стран МЕРКОСУР.

В статье приводятся слова президента Аргентины Альберто Фернандеса о том, что любое ухудшение экономической ситуации в России ведет за собой проблемы на глобальном Юге.

Ранее МЕРКОСУР отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на саммите в Парагвае. Заместитель министра иностранных дел Парагвая Рауль Кано сообщил, что МЕРКОСУР не станет вести диалог с украинским лидером.