Помощник президента РФ считает, что практически все государства в ШОС являются суверенными.

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Почти все государства, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), суверенны. В составе организации нет вассалов и сателлитов. Об этом заявил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

«Все-таки в составе ШОС практически все - суверенные государства. Вассалов нет и сателлитов нет», - сказал Ушаков в интервью каналу «Россия-1» в пятницу.

Помощник российского президента также рассказал, что один из участников саммита расшифровал аббревиатуру ШОС как «шанс остаться суверенным».

Ранее издание Jerusalem Post писало, что страны Шанхайской организации сотрудничества бросили вызов миропорядку Соединенных Штатов. Как пишет издание, намерение Ирана присоединиться к ШОС демонстрирует, что члены организации способны эффективно взаимодействовать без участия западных стран.