В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд признал законным включение Венедиктова* в реестр СМИ-иноагентов

Елизавета Потейчук
14:35 23.06.2022
Одна из сторон заявила, что одной из причин признания Венедиктова иноагентом стало финансирование из-за границы работодателя бывшего главреда «Эха Москвы».
Суд признал законным включение Венедиктова* в реестр СМИ-иноагентов
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Читайте нас на:

Черемушкинский суд Москвы признал законным внесение в список иностранных агентов бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова*. Во время судебного заседания одна из сторон заявила, что одной из причин признания Венедиктова иноагентом стало финансирование из-за границы работодателя бывшего главреда «Эха Москвы».

«Выслушав доводы сторон, суд принял решение отклонить доводы истца Алексея Венедиктова в полном объеме», - передает ТАСС заявление суда.

Ранее Алексей Венедиктов* сообщил, что совет директоров разорвал с ним трудовой договор. Он сказал, что в дальнейшем планирует развивать свои исторические проекты.

До этого Роскомнадзор подтвердил ограничение доступа к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»** в связи с размещением ложной информации о специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР.

* Алексей Венедиктов - лицо, включенное в список иностранных агентов.

** Телеканал «Дождь» - СМИ, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:55 В стране и мире
В Росздравнадзоре заявили, что ситуация с поставками лекарств в РФ оценивается как стабильная
13:11 В стране и мире
Песков назвал условие заключения мирного плана по Украине
12:30 Армия
Видео
В МО РФ заявили о перехвате украинской ракеты комплекса «Точка-У» и 22 снарядов РСЗО
11:50 В стране и мире
Видео
Главврач Домодедовской ЦРБ рассказал, как медики боролись за жизнь Юрия Шатунова
09:18 В стране и мире
Видео
В Подмосковье полыхает склад на площади 2400 «квадратов»
Популярное
Видео
Медаль за доброту: как жительница ДНР спасла танкиста от ВСУ
МО РФ: украинские националисты взорвали здание школы в Авдеевке для организации провокации
Видео
МО РФ: уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в цехах завода «Океан» в Николаеве
Видео
МО России: противник эвакуировал до 30 раненых и 8 убитых наемников, чтобы те не попали к ВС РФ
Видео
В МО РФ рассказали о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
Видео
МО РФ: украинская провокация в Черном море создала угрозу экологической катастрофы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.