Суд признал законным включение Венедиктова* в реестр СМИ-иноагентов

Одна из сторон заявила, что одной из причин признания Венедиктова иноагентом стало финансирование из-за границы работодателя бывшего главреда «Эха Москвы».

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Черемушкинский суд Москвы признал законным внесение в список иностранных агентов бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова*. Во время судебного заседания одна из сторон заявила, что одной из причин признания Венедиктова иноагентом стало финансирование из-за границы работодателя бывшего главреда «Эха Москвы».

«Выслушав доводы сторон, суд принял решение отклонить доводы истца Алексея Венедиктова в полном объеме», - передает ТАСС заявление суда.

Ранее Алексей Венедиктов* сообщил, что совет директоров разорвал с ним трудовой договор. Он сказал, что в дальнейшем планирует развивать свои исторические проекты.

До этого Роскомнадзор подтвердил ограничение доступа к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»** в связи с размещением ложной информации о специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР.

* Алексей Венедиктов - лицо, включенное в список иностранных агентов.

** Телеканал «Дождь» - СМИ, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов.