ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами «натовского» калибра

Украинские войска выпустили по три снаряда калибра 155 мм по Донецку и Макеевке.

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По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ подвергли обстрелу Донецк и Макеевку из гаубиц калибра 155 мм.

«00:50 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм. 5:30 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», - говорится в сообщениях ведомства в Telegram.

Вчера Донецк и Горловка вновь попали под массированный обстрел ВСУ. Днем 14 сентября в течение 15 минут украинские националисты выпустили по двум городам ДНР 11 снарядов.