Пелоси заявила, что Западу нужно заставить Россию страдать

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, не стесняясь в выражениях, обрушилась на Россию, призывая ужесточить санкционную политику. Острые высказывания одного из лидеров США в отношении России прозвучали на пресс-конференции председателей парламентов «Большой семерки» в Берлине.

Так, на вопрос о перспективах прекращения огня на Украине Пелоси трижды произнесла слово «санкции».

«Для этого (прекращения огня, - ред.) необходима значительная военная поддержка (Украины, - ред.), гуманитарная и экономическая помощь, а также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать», - процитировало политика РИА Новости.

Не без агрессии политик высказалась по теме российских активов за рубежом, призывая к захвату имущества.

«Захватить российские активы, заморозить их, а затем использовать для восстановления Украины. Для этого потребуется много денег», - подчеркнула Пелоси.

Ранее сообщалось, что Пелоси после участия в саммите спикеров G7 посетит столицу Армении для встречи с премьер-министром Николом Пашиняном.