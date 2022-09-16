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Путин сообщил, что еще не принял решения о личном посещении саммита G20 на Бали

Алексей Курильченко
19:09 16.09.2022
Сам остров президент назвал «хорошим, красивым местом».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Shi Jianxue Xinhua Globallookpress
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Президент РФ Владимир Путин еще не принял решения о личном посещении саммита «Большой двадцатки», который состоится на Бали в ноябре. Он отметил, что все зависит от различных факторов, например экономики. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на саммите ШОС в Самарканде.

«Я посмотрю, на Бали-то я уже бывал, само по себе Бали место хорошее, красивое. Но дело же не в красоте. Мы посмотрим, как у нас будет складываться ситуация в экономике, в других сферах. Я имею приглашение посетить "двадцатку"», - заявил Путин.

О приглашении Путину лично сообщил глава Индонезии Джоко Видодо во время визита в Москву.

«А потом позвонил, еще раз сказал: имейте в виду, давление определенное есть, но у меня позиция жесткая - мы вас хотим видеть на этом саммите. Я посмотрю, мы определимся. Россия будет принимать участие», - заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об очном участии президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии будет приниматься с учетом многих факторов. Одним из них является безопасность.

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