Путин напомнил, что Россия воюет на Украине только контрактной частью армии

По словам президента, РФ «воюет не полной армией».

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Участие в специальной военной операции на Украине принимают только служащие в российской армии по контракту. Об этом напомнил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммите ШОС в Самарканде.

«Мы же воюем неполной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью», - заявил Путин.

По словам президента, ставка на военных контрактной службы связана «с определенными параметрами личного состава».

Также Путин заявил, что наступательная операция российский войск в Донбассе продолжается, но проходит без спешки. Российская армия постепенно занимает новые территории.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов, Ирина Елагина