Путин объяснил, как Орешкин попал под санкции из-за Эрдогана

Помощник российского президента попал под санкции после поездки в Турцию.

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Президент РФ Владимир Путин в шуточной форме объяснил, как его помощник Максим Орешкин попал в санкционный список Запада из-за турецкого президента.

Вопрос о санкциях в отношении помощника главы российского государства прозвучал на пресс-конференции Путина в Самарканде по итогам визита на заседание ШОС.

«Максим Орешкин? Под санкции? Видимо за встречу с Эрдоганом. Он в Турцию съездил, с Эрдоганом встретился, его сразу раз - под санкции», - ответил с иронией Владимир Путин.

Напомним, что США расширили санкционный список граждан и компаний России и включили в него уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову и помощника президента РФ Максима Орешкина.