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В новый санкционный список США попали детский омбудсмен РФ и помощник президента Орешкин

Алексей Курильченко
18:19 15.09.2022
Также в новый пакет санкций включили более 30 российских компаний.
В новый санкционный список США попали детский омбудсмен РФ и помощник президента Орешкин
© Фото: Evgeny Philippov, Russian State Duma, Global Look Press
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США в очередной раз расширили санкционный пакет, направленный против граждан и компаний России. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Так, в санкционный список попали уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и помощник президента РФ Максим Орешкин. Также введены санкции против главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого и члена главного совета областной администрации Владимира Рогова.

Также в новый пакет включили более 30 российских компаний.

Ранее Россия ввела санкции и запретила въезд в страну руководителям структур Великобритании, которые продвигали антироссийскую повестку, и представителям оборонного лобби. Всего в санкционный список попали 30 человек.

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