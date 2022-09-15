В новый санкционный список США попали детский омбудсмен РФ и помощник президента Орешкин

Также в новый пакет санкций включили более 30 российских компаний.

© Фото: Evgeny Philippov, Russian State Duma, Global Look Press

США в очередной раз расширили санкционный пакет, направленный против граждан и компаний России. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Так, в санкционный список попали уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и помощник президента РФ Максим Орешкин. Также введены санкции против главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого и члена главного совета областной администрации Владимира Рогова.

Также в новый пакет включили более 30 российских компаний.

Ранее Россия ввела санкции и запретила въезд в страну руководителям структур Великобритании, которые продвигали антироссийскую повестку, и представителям оборонного лобби. Всего в санкционный список попали 30 человек.