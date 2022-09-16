Путин заявил, что армяно-азербайджанский инцидент не имеет отношения к Карабаху

Президент отметил, что локализовать конфликт удалось в том числе при участии российской стороны.

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Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Самарканде заявил, что армяно-азербайджанский инцидент не имеет отношения к Карабаху.

«Последний приграничный инцидент, он не имеет отношения к Карабаху, он совсем в другом регионе. На границе между Арменией и Азербайджаном», - заявил Путин.

Президент отметил, что Россия сожалеет о жертвах, которые случились в конфликте, и подчеркнул, что локализовать конфликт удалось в том числе при участии российской стороны.

Ранее правительство Армении обратилось к России, Совету безопасности ООН, а также Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном.