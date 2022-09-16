Путин подчеркнул, что план спецоперации на Украине не подлежит корректировке

Как отметил глава государства, работа продолжается несмотря на попытки контрнаступления ВСУ.

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Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ШОС заявил, что план СВО на Украине не подлежит корректировке. По словам главы государства, по ходу спецоперации принимаются оперативные решения.

«План корректировке не подлежит, Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считается ключевым, основной целью является освобождение всей территории Донбасса», - подчеркнул президент.

Как отметил глава государства, работа продолжается несмотря на попытки контрнаступления ВСУ.

Также Путин заявил, что специальная военная операция РФ по защите республик Донбасса началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава.

Материал подготовили: Кирилл Васин и Николай Баранов.

