В стране и мире Путин констатировал развязывание Западом торговых войн Егор Левин Российский лидер отметил, что нужно принять дополнительные меры, чтобы торговый оборот расширялся и для эффективного противостояния незаконным ограничениям. © Фото: Iranian Presidency Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Самарканде констатировал развязывание Западом торговых войн. По его словам, так называемые «западные партнеры» вводят незаконные ограничения. «Мы говорили о том, что нужно сделать еще дополнительно, чтобы торговый оборот расширялся, говорили о том, что нужно сделать в современных условиях, чтобы эффективно противостоять незаконным ограничениям, всяким торговым войнам, которые разворачивают то там, то здесь наши так называемые партнеры, если так можно выразиться», - заявил Путин. Ранее Путин заявил, что Запад всегда стремился к распаду России. По его словам, на протяжении десятилетий постоянно культивировалась идея развала и Советского Союза, и исторической России, и России как таковой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика