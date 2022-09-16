Путин: Запад всегда стремился к распаду России

Президент отметил, что последнее время Запад стал использовать Украину для попыток развалить Россию.

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Запад не дождется развала России, о котором мечтал со времен Первой мировой войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

«На протяжении десятилетий постоянно культивировалась идея развала и Советского Союза, и исторической России, и России как таковой, и ее ядра... То, что они всегда стремились к распаду нашей страны - это точно. К сожалению, с какого-то момента было решено использовать Украину для достижения этих целей», - заявил Путин.

Ранее Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что попытки Запада создать однополярный мир в последнее время стали приобретать уродливые очертания. Подобные действия неприемлемы для подавляющего числа государств.