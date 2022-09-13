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Боррель: ЕС хочет мирных переговоров по Украине как можно скорее

Ирина Елагина
19:25 13.09.2022
Евросоюз сформулировал свое отношение к мирному урегулированию конфликта на Украине, все зависит от желания Киева сесть за стол переговоров.
Боррель: ЕС хочет мирных переговоров по Украине как можно скорее
© Фото: Philipp von Ditfurth dpa Globallookpress
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Евросоюз настроен на скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине, но понимает, что решение зависит от Киева. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече с депутатами Европарламента в Страсбурге.

«Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины. Для нас чем быстрее, тем лучше», - отметил Боррель.

Дипломат напомнил европейским парламентариям, что «переговоры о мире… не начинаются просто так, они начинаются, когда это позволяют условия».

Ранее Боррель заявил, что о необходимости проведения с Россией переговоров по безопасности на ЗАЭС.

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