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Детский омбудсмен Львова-Белова прокомментировала включение в санкционный список США

Игнат Далакян
16:36 16.09.2022
На сегодняшний день усилиями омбудсмена и ее команды под опеку российских семей попали порядка 300 сирот.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Детский омбудсмен Мария Львова-Белова прокомментировала включение в санкционный список Соединенных Штатов.

«С одной стороны и грустно, потому что мы понимаем, что США, которая провозглашает себя демократическим государством, оплотом демократии, при этом совершенно не считает, что эти принципы достойны детей Донбасса. Значит эти принципы будем отстаивать это мы с вами», - сказала Львова Белова.

Детский омбудсмен уверена, что санкции против нее связаны с помощью детям Донбасса - на сегодняшний день усилиями омбудсмена и ее команды под опеку российских семей попали порядка 300 сирот.

«Кругосветное санкционное путешествие завершено, поэтому это скорее это внутреннее удовлетворение, что мы делаем все абсолютно правильно», - подытожила Мария Львова-Белова.

Ранее детский омбудсмен навещала детей Донецка с наиболее сложными ранениями и травмами. Мария Львова-Белова посетила московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где маленькие пациенты уже пролечились под руководством Леонида Рошаля.

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