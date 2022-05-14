Омбудсмен Львова-Белова навестила раненых детей Донбасса в клинике Рошаля

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Детей из Донецка с наиболее сложными ранениями и травмами сегодня навестила омбудсмен Мария Львова-Белова. Она приехала в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где маленькие пациенты уже пролечились под руководством Леонида Рошаля. Им предстоит долгая реабилитация. Они пройдут ее там же.

Уполномоченный по правам ребенка пообщалась с врачами и с детьми. Каждому ребенку подарила планшет с обучающими программами.

Так же Мария Львова-Белова встретилась с президентом НИИ Леонидом Рошалем. Договорились о сотрудничестве с его Фондом.

Ранее Фонд «Герои» доставил гуманитарную помощь медикам Донбасса. Несколько десятков коробок с медикаментами было отправлено в больницу Новоайдара в Луганской Народной республике.