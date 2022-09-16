Путин заявил Моди о стремлении РФ завершить конфликт на Украине как можно скорее

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС в Самарканде обсудил ситуацию на Украине. По словам российского лидера, РФ сделает все возможное, чтобы конфликт прекратился как можно скорее. При этом Киев выбрал военный путь и не хочет идти на переговоры.

«Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине, ваши озабоченности, которые вы высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят - на поле боя. Но тем не менее, мы будет держать вас в курсе того, что происходит», - заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что в мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, которые носят необратимый характер. По словам президента РФ, роль новых центров силы в мире проявляется все более отчетливо.