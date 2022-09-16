Путин заявил о необратимых и фундаментальных трансформациях в мировой политике и экономике

По словам президента РФ, роль новых центров силы в мире проявляется все более отчетливо.

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В мировой политике и экономике наметили фундаментальные трансформации, которые носят необратимых характер. Об этом заявил президента России Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

«В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер... Все более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, которых никто не видел, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и устава ООН, обеспечения равной и неделимой безопасности, уважения суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга», - заявил президент.

Сегодня Путин принимает участие в заседании лидеров ШОС. Участники саммита подпишут Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам. Вместе с тем глава российского государства проведет двусторонние встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а также с коллегой из Азербайджана Азербайджана Ильхамом Алиевым.