Моди поблагодарил Путина за помощь в эвакуации индийских студентов с Украины

В свою очередь президент РФ Владимир Путин пригласил Нарендру Моди посетить Россию с визитом.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в эвакуации индийских студентов с Украины.

«Я хочу поблагодарить Россию и Украину за помощь в эвакуации наших студентов с Украины на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества», - сказал он на встрече с главой российского государства.

В свою очередь Путин пообещал, что РФ сделает все для скорейшего прекращения конфликта на Украине. Он также пригласил Моди посетить Россию с визитом.

В марте состоялся телефонный разговор двух лидеров, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Украине, организацию гуманитарных коридоров, а также эвакуацию граждан Индии из Украины.