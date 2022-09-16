В стране и мире ВСУ нанесли удар по тепловой электростанции в Энергодаре Алексей Курильченко Также было зафиксировано 15 прилетов по яхтклубу и дачному поселку на береговой линии города. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Вооруженные силы Украины 16 сентября нанесли удар по тепловой электростанции в Энергодаре. Об этом заявил глава администрации города Александр Волга. «На данный момент зафиксировано порядка 15 прилетов в район дачного поселка Волна и яхтклуба. Это береговая зона города Энергодар. Также нанесен удар по тепловой электростанции. Сейчас выясняем, куда конкретно нанесен удар», - заявил Волга. Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что Энергодар остался без электричества из-за украинских обстрелов. По словам Игоря Конашенкова, украинские обстрелы имеют целью провокацию, создающую угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика