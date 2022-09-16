В РВИО предложили рассказывать в школах об украинском нацизме

Также Михаил Мягков поддержал идею о создании фильма о борьбе с бандеровским подпольем в годы ВОВ.

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В школьную программу в России следует включить рассказы об истории появления нацизма на Украине и борьбе с ним. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Мы должны учителей сегодня снабдить достоверным материалом, чтобы они смогли рассказывать историю правдиво. Мы со своей стороны можем это сделать, создать специальный урок, посвященный истокам кровавых событий, которые сегодня происходят на Украине, рассказать, кто виновен в этом и что защищают наши воины, героически воюющие сейчас, что они защищают в том числе школьников», - заявил Мягков в ходе презентации книги «Черная книга. Зверства бандеровцев», которую выпустило РВИО.

Также Мягков поддержал идею о создании фильма о ликвидации бандеровского подполья на Украины силами сотрудников госбезопасности СССР в годы Великой Отечественной войны.

«Сколько погибло сотрудников спецорганов, бойцов НКВД-НКГБ, потом МГБ, Министерства государственной безопасности, которые "вычисляли" бандеровцев по схронам, - тысячи и тысячи. И мы должны ставить им памятники, писать книги о них. Конечно же выпускать фильмы, и документальные, и художественные, потому что на этом воспитывается наше молодое поколение», - заявил Мягков.

Книга рассказывает о зверствах украинских националистов в годы Великой Отечественной войны и после нее. В ее основу легли ранее не публиковавшиеся документы центральных архивов Министерства обороны России и ФСБ РФ.

Ранее Мягков рассказал о современных украинских учебниках, которые написаны так, чтобы насаждать детям ненависть к России. В тексте учебников по истории Украины описывается, что РФ - это враг. Таким образом происходит нацификация украинских детей.