Научный директор РВИО Мягков рассказал, как украинских детей учат ненавидеть Россию

По словам эксперта, в учебниках по истории Украины прямым текстом говорится о том, что Россия это враг.

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Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал «Звезде» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» о современных украинских учебниках, которые написаны так, чтобы насаждать детям ненависть к России. В тексте учебников по истории Украины описывается, что РФ - это враг. Таким образом, происходит нацификация украинских детей.

«Мы знаем, что сегодня на Украине по сути дела перевернули все с ног на голову. Там практически с 91-го года идет нацификация. Изучая учебники по истории для средней школы, порой диву даешься. Там в начале шел рассказ, что Украина - не Россия, о том, что мы не соседи. Дальше говорилось, что Россия - это враг. В конце концов, они стали смотреть на нас через перекрестие прицела - и все начинается со школы», - заявил Мягков.

Полное интервью с научным директором Российского военно-исторического общества Михаилом Мягковым смотрите в видео к этой новости.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу отметил многоплановую работу российского оборонного ведомства по борьбе с фальсификацией истории. Выступая на первом Международном антифашистском конгрессе, министр заявил, что большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов