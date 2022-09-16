Украинская ракета попала в здание администрации Херсонской области

В результате удара есть раненые и погибший.

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Украинская ракета попала непосредственно в здание администрации Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации области Кирилла Стремоусова.

По неподтвержденным данным, речь идет о пяти прилетах. По данным агентства, ранена начальник департамента труда, погиб ее водитель. Здание обстреляли во время совещания глав администраций и округов. Предположительно, удар был нанесен из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Между тем в социальных сетях пишут, что взрывы были очень мощные. В телеграм-каналах публикуют кадры с места удара по центру Херсона.

Также сообщают о взрыве в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске.