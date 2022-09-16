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«Брили кромки деревьев»: командир Ми-35 рассказал, как низко идут ударные вертолеты на пути к цели

15:52 16.09.2022
Как отметил командир вертолета Юрий, экипаж делал все, чтобы лететь как можно ниже, огибая рельеф местности на предельно малой высоте.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Командир вертолета Ми-35 Юрий рассказал, как во время одного из боевых вылетов в ходе специальной военной операции его машина шла так низко, что даже «брила кромки деревьев». Видео предоставило Минобороны России.

«Только что вернулся с боевого вылета. Была получена задача на пункте управления. Дали точные координаты, где скапливалась живая сила противника. Мы огибали рельеф местности на предельно малой высоте. В некоторых местах мы шли на 1-2 метрах, даже, как говорится, "брили кромки деревьев"», - заметил Юрий. 

После этого вертолет вышел в квадрат, экипаж обнаружил цель и отработал по ней неуправляемым авиационным вооружением. На отходе комплекс показал, что Ми-35 попал в радиолокационный луч. 

Спасение тут могло быть только одно - уходить, держась как можно ниже. Прячась за складки местности, российский вертолет без происшествий отошел, в итоге сев на свой аэродром.

А о том, как происходит подготовка к таким ударам, рассказал летчик-оператор вертолета Ми-35 Денис. 

«Готовимся к каждому вылету. Заблаговременно получаем задачу, все продумываем, маршрут продумываем. Заходит на предельно малой высоте, уничтожаем противника, уходим», - заметил летчик-оператор.

Денис уточнил, что вертолетчики выполняют различные задачи - от прикрытия своих колонн до атаки противника на земле. 

Ранее публиковались кадры боевой работы Ми-35 армейской авиации ЗВО в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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