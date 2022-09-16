«Брили кромки деревьев»: командир Ми-35 рассказал, как низко идут ударные вертолеты на пути к цели

Как отметил командир вертолета Юрий, экипаж делал все, чтобы лететь как можно ниже, огибая рельеф местности на предельно малой высоте.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Командир вертолета Ми-35 Юрий рассказал, как во время одного из боевых вылетов в ходе специальной военной операции его машина шла так низко, что даже «брила кромки деревьев». Видео предоставило Минобороны России.

«Только что вернулся с боевого вылета. Была получена задача на пункте управления. Дали точные координаты, где скапливалась живая сила противника. Мы огибали рельеф местности на предельно малой высоте. В некоторых местах мы шли на 1-2 метрах, даже, как говорится, "брили кромки деревьев"», - заметил Юрий.

После этого вертолет вышел в квадрат, экипаж обнаружил цель и отработал по ней неуправляемым авиационным вооружением. На отходе комплекс показал, что Ми-35 попал в радиолокационный луч.

Спасение тут могло быть только одно - уходить, держась как можно ниже. Прячась за складки местности, российский вертолет без происшествий отошел, в итоге сев на свой аэродром.

А о том, как происходит подготовка к таким ударам, рассказал летчик-оператор вертолета Ми-35 Денис.

«Готовимся к каждому вылету. Заблаговременно получаем задачу, все продумываем, маршрут продумываем. Заходит на предельно малой высоте, уничтожаем противника, уходим», - заметил летчик-оператор.

Денис уточнил, что вертолетчики выполняют различные задачи - от прикрытия своих колонн до атаки противника на земле.

Ранее публиковались кадры боевой работы Ми-35 армейской авиации ЗВО в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов