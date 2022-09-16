Мог ли муж убить: что известно о таинственной смерти журналистки в Новой Москве

Троицкий суд пытается разобраться в ситуации. Следствие считает, что муж заказал убийство супруги, однако не все согласны с этой версией.

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Сейчас в суде Троицка разбирается необычное дело. Следствие считает, что муж заказал убийство жены и заказ был выполнен. Мнения жителей города при этом разнятся: кто-то считает, что муж с женой жили душа в душу, кто-то - называет обвиняемого «психом» и охотно верит, что в убийстве действительно виновен он.

В ожидании избрания меры пресечения для бывшего сотрудника МВД Юрия Новикова пресса дежурила у Троицкого суда весь день. Вопросов к задержанному немало. По некоторым данным, он уже сознался в убийстве собственной супруги, журналистки Татьяны Новиковой.

По версии следствия мужчина заплатил за устранение жены ради того, чтобы завладеть имуществом. Предполагаемого исполнителя преступления также задержали.

«В ходе слаженной, грамотно спланированной работы следователей столичного СК совместно с сотрудниками московского уголовного розыска установлены лица, причастные к убийству женщины на территории Новой Москвы, в том числе 52-летний супруг погибшей», - комментирует старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Тело 49-летней Татьяны Новиковой с огнестрельным ранений обнаружили 5 сентября вблизи деревни Троица. На первом допросе ее супруг Юрий рассказал, что во время прогулки с собакой Татьяна поругалась с прохожим, который выстрелил ей в голову. В тот момент Юрия, по его словам, рядом не было.

К месту гибели Татьяны Новиковой соседи и неравнодушные люди до сих пор несут цветы. Никто из них не может поверить в произошедшее. Известную троицкую журналистку любил и знал весь город.

«Она работала на телевидении, ее улыбка освещала горожан Троицка. В нее влюблялись, глядя на ее лицо по телевидению. Она приходила на заседания нашей организации, она входила, улыбалась, и все становилось хорошо. Мы планировали с ней праздновать пятидесятилетие, 25 октября должно было исполниться 50 лет», - делится Татьяна Сенаторова, подруга и коллега Татьяны Новиковой.

После первого допроса Юрий Новиков даже прошел полиграф. Подозреваемого отпустили. Возможно, мужчина принял успокоительное средство. Да и прибор, по словам эксперта, не дает стопроцентный результат.

«Полиграф ложь или правду не определяет, это примитивный прибор. Чтобы противодействовать процедуре качественно, нужно обучаться и проходить тренинги. Нужно натренировать свое тело и включать эти приемы противодействия в строго определенные моменты, да еще так, чтобы опытный квалифицированный полиграфолог этого не заметил», - объяснила Ярослава Комиссарова, эксперт-полиграфолог, криминалист.

У дома, где жили супруги и дочь Татьяны, двадцатилетняя Ольга, большой участок с аккуратной лужайкой и ухоженным газоном. В будке та самая овчарка Рэй, которую выгуливали супруги. В версию, что муж убил Татьяну, соседи не верят.

Один из соседей заявил, что категорически отрицает версию следствия. По его словам, супруги не могли друг без друга. Другая соседка тоже возмущена обвинениями: не верит, что в такой хорошей и дружной, по ее мнению, семье, не могло произойти подобное.

А люди, которым довелось работать и общаться близко с обвиняемым, другого о нем мнения. Рассказывают: он запросто мог вспылить. Кто-то даже называет его психом и «гнилым» человеком.

Новикова и его предполагаемого подельника задержали и допросили. Им уже предъявили обвинение. Ожидается, что вскоре суд решит вопрос с избранием им меры пресечения.