Центробанк понизил ключевую ставку до 7,5% годовых

В ЦБ также спрогнозировали снижение уровня годовой инфляции до 11-13% к концу текущего года.

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Центральный Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 7,5% годовых. Регулятор отметил, что внешние условия для отечественной экономики остаются сложными и по-прежнему существенно ограничивают экономическую деятельность.

«Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции», - говорится в сообщении Центробанка.

Кроме того, в ЦБ спрогнозировали снижение уровня годовой инфляции до 11-13% к концу текущего года.

Напомним, в июле Совет директоров Центрального банка принял решение понизить ключевую ставку до 8% годовых. Тогда темпы прироста потребительских цен оставались низкими, отмечали в ЦБ.