Центробанк резко снизил ключевую ставку до 8% годовых

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Совет директоров Центрального банка России принял решение понизить ключевую ставку до 8% годовых. В Центробанке отметили, что нынешние темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что влияет на дальнейшее замедление годовой инфляции.

«Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12,0-15,0% в 2022 году, 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», - говорится в сообщении на сайте регулятора.

При этом в ЦБ указали на сложность внешних условий для отечественной экономики, которые существенно ограничивают экономическую деятельность.

Ранее президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Он подчеркнул, что в настоящее время ставка по льготной ипотеке составляет 9%, при этом сама программа была продлена до конца этого года.