Стремоусов заявил, что удар ВСУ в Херсоне пришелся по его кабинету

Кирилл Стремоусов отметил, что по зданию были выпущены ракеты из РСЗО HIMARS.

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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ракетный удар украинской армии пришелся по той части здания, где находился его кабинет. По его словам, по зданию были выпущены ракеты из РСЗО HIMARS.

«Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около пяти HIMARS, мое крыло, где я находился, было практически разрушено», - сказал Стремоусов в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, ВСУ сегодня утром обстреляли центр Херсона. В администрации региона отметили, что есть пострадавшие. При этом сохраняется повышенная опасность повторного ракетного удара.

Кроме того, в здании Генеральной прокуратуры ЛНР в Луганске прогремел взрыв.