Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ Перевальского колледжа в ЛНР
Спасатели помогаю учителям и ученикам выбраться из-под завалов.
© Видео: Telegram, ЛуганскИнформЦентр © Фото: Telegram, ЛуганскИнформЦентр
Луганский Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр» опубликовал первые кадры с места обстрела Перевальского колледжа. На видео видны разрушения после обстрела и ошарашенные местные жители.
Спасатели на данный момент помогают пострадавшим выбраться из под завалов. Многим из них требуется медицинская помощь.
Напомним, в результате сегодняшнего обстрела погиб один подросток. По данным Народной милиции ЛНР пострадали еще шестеро, а также один преподаватель.