В стране и мире Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ Перевальского колледжа в ЛНР Алексей Курильченко Спасатели помогаю учителям и ученикам выбраться из-под завалов. © Видео: Telegram, ЛуганскИнформЦентр © Фото: Telegram, ЛуганскИнформЦентр Читайте нас на: Луганский Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр» опубликовал первые кадры с места обстрела Перевальского колледжа. На видео видны разрушения после обстрела и ошарашенные местные жители. Спасатели на данный момент помогают пострадавшим выбраться из под завалов. Многим из них требуется медицинская помощь. Напомним, в результате сегодняшнего обстрела погиб один подросток. По данным Народной милиции ЛНР пострадали еще шестеро, а также один преподаватель. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика