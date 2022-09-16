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Президент Узбекистана заявил, что Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получат статус партнера по диалогу ШОС

Елизавета Потейчук
10:56 16.09.2022
Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что географическое расширение ШОС только доказывает востребованность организации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Bai Xueqi, XinHua, Globallookpress
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) анонсировал предоставление Бахрейну, Мальдивам, Кувейту, ОАЭ и Мьянме статуса партнеров по диалогу.

«Кроме того, мы принимаем решение о начале процедуры по предоставлению Республике Беларусь статуса полноправного члена ШОС. А Королевству Бахрейн, государству Кувейт, Мальдивской Республике, Объединенным Арабским Эмиратам и Республике Союз Мьянма - партнерства по диалогу», - сказал Мирзиеев.

Президент также подчеркнул, что географическое расширение ШОС только доказывает востребованность организации, демонстрирующей эффективность, взаимопонимание и динамизм.

Напомним, президенты Российской Федерации Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзиеев в Самарканде обсудили увеличение объемов товарооборота и продвижение совместных проектов кооперации. Пресс-секретарь президента Узбекистана назвал встречу одной из основных на полях саммита ШОС.

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