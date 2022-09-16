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АПЛ и БРК «Бастион» поразили морскую мишень в ходе комплексной арктической экспедиции «Умка-2022»

10:53 16.09.2022
В российском оборонном ведомстве уточнили, что сложная морская мишень, имитирующая отряд боевых кораблей врага, была поражена атомными субмаринами в установленное время на более чем 400-километровой дистанции. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Атомные подводные лодки «Омск» и «Новосибирск» и береговой ракетный комплекс «Бастион» Тихоокеанского флота поразили морскую мишень в ходе комплексной арктической экспедиции «Умка-2022». Об этом сообщает Минобороны России. 

«Атомные подводные крейсеры с крылатыми ракетами "Омск" и "Новосибирск" Тихоокеанского флота, находясь в надводном положении, из акватории Чукотского моря произвели пуски противокорабельных крылатых ракет "Гранит" и "Оникс"», - говорится в сообщении. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что сложная морская мишень, имитирующая отряд боевых кораблей врага, была поражена в установленное время на более чем 400-километровой дистанции. 

Совместно с атомными подлодками с побережья Чукотки была запущена ракета «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион». Морская цель была поражена на дистанции в 300 километров. 

© Минобороны России

При этом действиями сил Тихоокеанского флота руководил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. 

Ранее сообщалось, что в Североморск вернулись корабли Северного флота, пробывшие в походе 236 суток.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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