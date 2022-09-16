АПЛ и БРК «Бастион» поразили морскую мишень в ходе комплексной арктической экспедиции «Умка-2022»

В российском оборонном ведомстве уточнили, что сложная морская мишень, имитирующая отряд боевых кораблей врага, была поражена атомными субмаринами в установленное время на более чем 400-километровой дистанции.

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Атомные подводные лодки «Омск» и «Новосибирск» и береговой ракетный комплекс «Бастион» Тихоокеанского флота поразили морскую мишень в ходе комплексной арктической экспедиции «Умка-2022». Об этом сообщает Минобороны России.

«Атомные подводные крейсеры с крылатыми ракетами "Омск" и "Новосибирск" Тихоокеанского флота, находясь в надводном положении, из акватории Чукотского моря произвели пуски противокорабельных крылатых ракет "Гранит" и "Оникс"», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что сложная морская мишень, имитирующая отряд боевых кораблей врага, была поражена в установленное время на более чем 400-километровой дистанции.

Совместно с атомными подлодками с побережья Чукотки была запущена ракета «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион». Морская цель была поражена на дистанции в 300 километров.