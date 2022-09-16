В Североморск вернулись корабли Северного флота, пробывшие в походе 236 суток

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В Североморск прибыл отряд кораблей Северного флота: ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и средний морской танкер «Вязьма». Они вернулись из долгого похода в Средиземном море.

В походе они находились с зимы, он длился 236 суток. Корабли прошли более 36 тысяч морских миль и успешно выполнили задачи в Северно-Восточной Атлантике, в районах Баренцева, Норвежского, Северного и Средиземного морей.

Для многих моряков это был самый долгий поход за время службы. Их корабли поучаствовали в мероприятиях стратегического сдерживания в Арктике и Атлантике, выполнили задачи по содействию внешней политике России в Средиземноморской зоне.

Североморцы также участвовали в военно-морском параде кораблей группировки ВМФ на внешнем рейде сирийского порта Тартус.

На митинге в честь возвращения экипажей отличившиеся военные и гражданские моряки получили заслуженные награды и поощрения. Командир отряда боевых кораблей капитан 1 ранга Анатолий Кожуров и командир РКР «Маршал Устинов» капитан 2 ранга Андрей Кривогузов были удостоены Почетной грамоты Президента Российской Федерации. Ряду военных и гражданских специалистов вручили награды, грамоты и подарки. Их вручал командующий флотом адмирал Александр Моисеев.

Ранее на Севморпути прошло противолодочное учение Северного флота. Экипажу большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» необходимо было найти подводные лодки условного противника, а также отработать приемы маневрирования и слежения за подводными объектами.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов