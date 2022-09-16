Армия Армия Армия

В Североморск вернулись корабли Северного флота, пробывшие в походе 236 суток

00:17 16.09.2022
В состав отряда входили ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и средний морской танкер «Вязьма».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Североморск прибыл отряд кораблей Северного флота: ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и средний морской танкер «Вязьма». Они вернулись из долгого похода в Средиземном море.

В походе они находились с зимы, он длился 236 суток. Корабли прошли более 36 тысяч морских миль и успешно выполнили задачи в Северно-Восточной Атлантике, в районах Баренцева, Норвежского, Северного и Средиземного морей.

Для многих моряков это был самый долгий поход за время службы. Их корабли поучаствовали в мероприятиях стратегического сдерживания в Арктике и Атлантике, выполнили задачи по содействию внешней политике России в Средиземноморской зоне.

Североморцы также участвовали в военно-морском параде кораблей группировки ВМФ на внешнем рейде сирийского порта Тартус.

На митинге в честь возвращения экипажей отличившиеся военные и гражданские моряки получили заслуженные награды и поощрения. Командир отряда боевых кораблей капитан 1 ранга Анатолий Кожуров и командир РКР «Маршал Устинов» капитан 2 ранга Андрей Кривогузов были удостоены Почетной грамоты Президента Российской Федерации. Ряду военных и гражданских специалистов вручили награды, грамоты и подарки. Их вручал командующий флотом адмирал Александр Моисеев.

Ранее на Севморпути прошло противолодочное учение Северного флота. Экипажу большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» необходимо было найти подводные лодки условного противника, а также отработать приемы маневрирования и слежения за подводными объектами.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:04 Армия
МО РФ: Шойгу обсудил обстановку в регионе с начальником Генштаба Азербайджана
20:56 В стране и мире
Новак заявил, что «Сила Сибири - 2» может стать фактической заменой для РФ «Северного потока - 2»
20:24 В стране и мире
Видео
«Прекрасно, как обычно»: Лавров дал оценку состоявшимся переговорам Путина и Си Цзиньпина
19:14 В стране и мире
Постпредство РФ: антироссийская резолюция МАГАТЭ по Украине не упоминает обстрелы ЗАЭС
18:47 В стране и мире
Небензя: РФ призывает Баку и Ереван выполнять все договоренности по прекращению огня
Популярное
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
В режиме нон-стоп: кадры боевой работы экипажей вертолетов и групп огневого прикрытия в зоне СВО
Видео
Бьют по позициям наступающих боевиков: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации
Видео
«Вихри» «Аллигаторов»: кадры работы ударных вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации
Видео
МО РФ: в районах Купянска и Изюма нанесены высокоточные удары по националистам из «Кракена»
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.