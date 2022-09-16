Жители Ростовской области остановили воинскую колонну, чтобы поблагодарить бойцов
Также неравнодушные россияне регулярно оказывают помощь нуждающимся жителям Донбасса. Так, накануне гуманитарный груз прибыл в Донецк. Волонтеры в Московской области собрали лекарства, игрушки, канцтовары, одежду и даже корм для домашних питомцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Колонну с нашими военными остановили местные жители в Ростовской области. На трассе М4 люди выстроились в очереди, чтобы поблагодарить бойцов и передать им продукты.
Также неравнодушные россияне регулярно оказывают помощь нуждающимся жителям Донбасса. Так, накануне гуманитарный груз прибыл в Донецк.
Волонтеры в Московской области собрали лекарства, игрушки, канцтовары, одежду и даже корм для домашних питомцев.
Ранее «Звезда» показала, как Россия помогает восстановить город Васильевка в Запорожье.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов