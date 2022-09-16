«Самих осветило»: командир реактивной батареи рассказал о зареве при поражении цели ВСУ

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Артиллеристы подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота выполняют задачи в зоне спецоперации на Украине. Расчеты РСЗО «Град» находятся на боевом дежурстве круглые сутки и в любой момент готовы выехать на стартовую позицию, развернуться и нанести удар по позициям ВСУ. Об очередной пораженной цели во время ночной работы рассказал Евгений, командир реактивной батареи.

«Выдвинулись, заняли огневую позицию. Дождались команды корректировщика, что он готов наблюдать, произвели три пристрелочных выстрела. Снаряды легли рядом с целью. Произвели пуск двумя пакетами. Корректировщик подтвердил поражение цели. Мы сами ощутили, когда на горизонте появилось очень большое зарево, как днем, даже самих осветило», - поделился он.

В свою очередь, артиллерист Александр пояснил, что РСЗО «Град» предназначена для работы по площадям, скоплениям техники, складам. Он признался, что противник готовился много лет, строил укрепрайоны, но ВС РФ медленно и уверенно взламывают его оборону. Он также выразил уверенность, что российские военные в скором времени займут позиции врага.

«Стараемся работать быстро, чтобы нас не беспокоили, в основном хитростью берем, меняем постоянно позиции, место дислокации, долго на одном месте не задерживаемся, по себе огонь не позволяем открывать. Контрбатарейную борьбу мы выигрываем, у нас потерь нет в подразделении», - подчеркнул он.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных 152-мм пушек «Гиацинт-С» оказывают артиллерийскую поддержку продвигающимся вперед мотострелковым и десантно-штурмовым подразделениям, уничтожают пункты управления и бронетехнику, участвуют в контрбатарейной борьбе с артиллерией противника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов