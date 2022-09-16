В эпицентре контрбатарейной борьбы: кадры работы ствольной и реактивной артиллерии по позициям ВСУ на передовой
Журналисты оказались в центре контрбатарейной борьбы и артиллерийских дуэлей, в которых наши бойцы обстоятельно и уверенно взламывают оборону ВСУ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На передовой работают артиллеристы-морпехи, прибывшие из состава Тихоокеанского флота. До линии боестолкновения меньше 15 километров.
Поступает свежая наводка от разведки. Командир батареи 152-миллиметровых буксируемых самоходных пушек «Гиацинт» передает координаты своим расчетам. Реагировать нужно моментально: работают по движущейся цели.
Разгар работы ствольной артиллерии. В сопровождении офицеров съемочная группа «Звезды» идет на скрытые в лесополосе позиции. Ведущий не сводит глаз с неба.