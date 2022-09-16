Армия В эпицентре контрбатарейной борьбы: кадры работы ствольной и реактивной артиллерии по позициям ВСУ на передовой Виталий Никулин Журналисты оказались в центре контрбатарейной борьбы и артиллерийских дуэлей, в которых наши бойцы обстоятельно и уверенно взламывают оборону ВСУ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: На передовой работают артиллеристы-морпехи, прибывшие из состава Тихоокеанского флота. До линии боестолкновения меньше 15 километров. Поступает свежая наводка от разведки. Командир батареи 152-миллиметровых буксируемых самоходных пушек «Гиацинт» передает координаты своим расчетам. Реагировать нужно моментально: работают по движущейся цели. Разгар работы ствольной артиллерии. В сопровождении офицеров съемочная группа «Звезды» идет на скрытые в лесополосе позиции. Ведущий не сводит глаз с неба. © ТРК "Звезда" Беспилотники или, как их здесь называют, «Птички», почти непрерывно высматривают и выискивают огневые позиции российских подразделений. На вопрос, становится ли их меньше, один из военнослужащих ответил утвердительно. «Да. Потому что наши зенитчики работают круглосуточно. И их практически не видно. Когда только заезжали в этом направлении, их было очень много», - рассказал боец. Журналисты оказались у орудий - в эпицентре контрбатарейной борьбы и артиллерийских дуэлей. «Гиацинты» раскрывают полный букет своих возможностей. «"Гиацинты" артиллеристов группировки "Восток" бьют без перерыва. Одна такая батарея способна обрушить на позиции противника до тонны боеприпасов за минуту», - сообщил с места событий корреспондент Виталий Никулин. © ТРК "Звезда" Секунды - и противник дает «ответку». Тут же журналисты и военнослужащие оказываются в блиндаже. «Сейчас было несколько "выходов". Мы вместе с коллегами и военнослужащими скрываемся вот в этом подземном убежище», - разъяснил обстановку корреспондент. Такое происходит довольно часто. В среднем - один раз в несколько часов. Явление вполне обычное, уже обыденное. Но вот черные береты вновь у своих орудий. Диспозиция противника раскрыта и контрудар несоизмеримо сильнее. Чтобы усилить ствольную артиллерию, на ударные позиции подходит реактивная. Так, «Грады» и «Ураганы» довершают начатое, накрывают огнем формирования ВСУ. Они вспахивают гектары земли с вырытыми в ней окопами, устроенными оборонительными рубежами и мощными укреплениями. Хотя противник многие года готовился, строил укрепрайоны, но наши бойцы обстоятельно и уверенно взламывают оборону и скоро будут на их позициях. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика