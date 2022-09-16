Небензя опроверг заявления Запада, что их санкции не мешают экспорту продовольствия и удобрений РФ

Василий Небензя аргументировал свою позицию тем, что страхование перевозок подорожало, закрыт доступ российским судам в порты Европы, что в конечном итоге мешает цепочке поставок.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя опроверг заявления США и стран ЕС об отсутствии влияния антироссийских санкций на экспорт продовольствия и удобрений. Он заявил, что они не соответствуют действительности. С данным высказыванием российский постпред выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

«Повторяемый Евросоюзом и США тезис о том, что санкции не мешают экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют реальности», - приводит слова Небензи РИА Новости.

Свое заявление он подкрепил аргументацией: страхование перевозок подорожало, закрыт доступ российским судам в порты Европы, что в конечном итоге мешает цепочке поставок.

«Взлетели тарифы на страхование перевозок. Возникают проблемы во взаимодействии с перевозчиком. Нашим судам закрывают доступ в европейские порты, в важные перевалочные пункты для нормального функционирования цепочек поставок», - пояснил он.

До этого, 14 сентября, президент России Владимир Путин обсудил тему вывоза зерна из Украины, а также экспорта продовольствия и удобрений РФ с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Согласно заявлению Кремля, с обеих сторон акцентирована важность обеспечения в приоритетном порядке потребностей нуждающихся в продуктах питания государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.