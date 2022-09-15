Президент Украины попал в ДТП в Киеве

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В Киеве легковая машина столкнулась с кортежем президента Украины Владимира Зеленского. Серьезных травм Зеленский не получил. Об этом сообщил в соцсетях пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

«Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете "скорой". Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители», - цитирует Никифорова РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Зеленский беспокоится из-за количества обманщиков в его окружении. Украинский лидер пожаловался коллеге, что ему часто дают пустые обещания.