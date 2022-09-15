ВСУ обстреляли Лисичанск четырьмя ракетами из РСЗО HIMARS

Кроме того, украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку.

© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Вооруженные силы Украины ночью обстреляли город Лисичанск в Луганской Народной республике четырьмя ракетами. Как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), обстрел был совершен с применением РСЗО HIMARS.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.40 по н.п. Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)», - сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Напомним, ВСУ подвергли обстрелу Донецк и Макеевку из гаубиц калибра 155 мм. До этого под массированный обстрел ВСУ попали Донецк и Горловка.