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ВСУ обстреляли Лисичанск четырьмя ракетами из РСЗО HIMARS

Елизавета Потейчук
08:53 15.09.2022
Кроме того, украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку.
ВСУ обстреляли Лисичанск четырьмя ракетами из РСЗО HIMARS
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Вооруженные силы Украины ночью обстреляли город Лисичанск в Луганской Народной республике четырьмя ракетами. Как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), обстрел был совершен с применением РСЗО HIMARS.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.40 по н.п. Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)», - сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Напомним, ВСУ подвергли обстрелу Донецк и Макеевку из гаубиц калибра 155 мм. До этого под массированный обстрел ВСУ попали Донецк и Горловка.

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