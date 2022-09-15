Украинский пленный описал, как командование оставило его раненым на поле боя
Сложивший оружие военнослужащий украинской армии Андрей Портак рассказал, как командование оставило его вместе с сослуживцами умирать. По его словам, от минометного огня он и боевой медик получили ранения.
«Мы были оглушены, получили ранения и упали с машины. Машина двигалась дальше, мы остались фактически в поле», - рассказал Андрей.
Портак добавил, что в этот же момент по военным шел огонь со стороны поселка Терновые Поды, поэтому покинуть поле как можно быстрее не представлялось возможным.
«Мы пробовали связаться с нашим командованием, сообщить обстановку. Сначала был ответ, потом связь прервалась. Потом мы услышали над собой шум беспилотника, и подошли, как я понимаю, российские военнослужащие», - заключил мужчина.
Ранее украинский пленный, выживший после обстрела Еленовки, поблагодарил российских медиков. Он уточнил, что ему зашили лицо, где были рассечены нос и брови, а также вытянули оттуда осколки.