Украинский пленный описал, как командование оставило его раненым на поле боя

Андрей Портак рассказал, как после ранения пытался связаться с командованием, но так ине получил ответа.

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Сложивший оружие военнослужащий украинской армии Андрей Портак рассказал, как командование оставило его вместе с сослуживцами умирать. По его словам, от минометного огня он и боевой медик получили ранения.

«Мы были оглушены, получили ранения и упали с машины. Машина двигалась дальше, мы остались фактически в поле», - рассказал Андрей.

Портак добавил, что в этот же момент по военным шел огонь со стороны поселка Терновые Поды, поэтому покинуть поле как можно быстрее не представлялось возможным.

«Мы пробовали связаться с нашим командованием, сообщить обстановку. Сначала был ответ, потом связь прервалась. Потом мы услышали над собой шум беспилотника, и подошли, как я понимаю, российские военнослужащие», - заключил мужчина.

Ранее украинский пленный, выживший после обстрела Еленовки, поблагодарил российских медиков. Он уточнил, что ему зашили лицо, где были рассечены нос и брови, а также вытянули оттуда осколки.