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Школы в приграничных районах Белгородской области перевели на дистанционное обучение

Елизавета Потейчук
07:44 15.09.2022
В детских садах региона будет организована работа дежурных групп, сообщил губернатор.
Школы в приграничных районах Белгородской области перевели на дистанционное обучение
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о переводе школ, которые находятся в приграничных районах, на дистанционное обучение. При этом в детских садах будут работать дежурные группы. В частности, мера введена в Валуйском городском округе.

«В Шебекинском городском округе - в 10 км зоне, за исключением города Шебекино, тоже переводим школы на дистант, в детских садах также будет организована работа дежурных групп», - добавил Гладков у себя в Telegram.

Напомним, один человек погиб, четверо были ранены при обстреле пограничного пункта в селе Логачевка Белгородской области. Губернатор региона отметил, что в Логачевке зафиксированы частичные разрушения хозяйственных построек и частных домовладений, а также повреждения автомобилей и линий электропередачи.

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