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Один человек погиб, четверо ранены при обстреле Логачевки Белгородской области

Игнат Далакян
18:12 12.09.2022
Губернатор Белгородской области также сообщил, что четверо пострадавших доставлены в Валуйскую ЦРБ с ранениями средней степени тяжести.
Один человек погиб, четверо ранены при обстреле Логачевки Белгородской области
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Один человек погиб, четверо ранены при обстреле пограничного пункта в селе Логачевка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По ситуации в Логачевке. К сожалению, не обошлось без жертв - погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них - граждане Украины, один мужчина - житель Логачевки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков отметил, что в Логачевке также имеются частичные разрушения хозяйственных построек и частных домовладений, а также повреждены автомобили и линии электропередачи.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле села Нехотеевка со стороны позиций украинских войск. Согласно словам губернатора области, в результате атаки Вооруженных сил Украины один человек был ранен осколком.

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