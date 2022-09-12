Один человек погиб, четверо ранены при обстреле Логачевки Белгородской области
Один человек погиб, четверо ранены при обстреле пограничного пункта в селе Логачевка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По ситуации в Логачевке. К сожалению, не обошлось без жертв - погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них - граждане Украины, один мужчина - житель Логачевки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков отметил, что в Логачевке также имеются частичные разрушения хозяйственных построек и частных домовладений, а также повреждены автомобили и линии электропередачи.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле села Нехотеевка со стороны позиций украинских войск. Согласно словам губернатора области, в результате атаки Вооруженных сил Украины один человек был ранен осколком.