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Постоянная смена обстановки: кадры стрельб курсантов-мотострелков учебного центра ВВО в Забайкалье

06:16 15.09.2022
В Забайкалье проходят учения, в рамках которых будущие специалисты мотострелковых войск учатся стрелять по движущимся целям и работать в условиях постоянной смены обстановки.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Забайкалье на полигоне «Красный Яр» проходят боевые стрельбы, в которых принимают участие около тысячи курсантов-мотострелков учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и  танковых войск Восточного военного округа (ВВО). Стрельба ведется из вооружения боевых машин пехоты БМП-2.

Курсанты стреляют по условному противнику и с места, и в движении. Кроме того, стрельба ведется из дополнительного вооружения боевых машин, в частности из спаренного пулемета Калашникова. При этом курсанты показывают навыки и умения в условиях постоянной смены обстановки, что требует от военнослужащих мгновенной реакции при стрельбе.

Также под руководством более опытных военнослужащих и офицеров-преподавателей участники стрельб проходят тактическую подготовку, в том числе по загрузке боекомплекта, посадке, высадке из БМП, а также сборке и разборке оружия. Еще курсанты сдают временные нормативы по медицинской подготовке, инженерному обеспечению и радиационной, химической и биологической защите.

«Длительность обучения курсантов составляет шесть месяцев. Из них половину занимает практика, половину теория», - делится

После обучения военнослужащие сдадут выпускные экзамены, и хорошо подготовленные специалисты мотострелковых войск будут направлены в воинские части Восточного военного округа для службы на штатных должностях механик-водитель и наводчик-оператор БМП.

Ранее в уральских лесах прошли учения тагильских ракетчиков. Они отработали весь комплекс маскировки грунтового ракетного комплекса «Ярс», состоящего не только из пусковой установки, но и из машины обеспечения боевого дежурства.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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