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Обнаружить «диверсантов»: как прошли учения тагильских ракетчиков в уральских лесах

Павел Кольцов
11:04 12.09.2022
«Ярс» оснащен средствами противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам. Экипаж «Тайфуна» может и запустить для разведки беспилотный летательный аппарат. Если диверсанты будут обнаружены, им навстречу отправится группа разведчиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Над кронами деревьев поднимается дым. Но не от лесного пожара. Дымовую завесу поставили уральские ракетчики. Отрабатывают весь комплекс маскировки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». За учениями наблюдал Павел Кольцов.

Чтобы свернуть маскировочную сеть и поменять стартовую позицию, уходят считаные минуты. Учитывая габариты комплекса, задача не из легких. Комплекс - это не одна лишь пусковая установка. Чуть менее габаритная машина обеспечения боевого дежурства. Предназначена для проживания и питания ракетчиков в полевых условиях.

Машина оснащена средствами противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам. Экипаж «Тайфуна» может и запустить для разведки беспилотный летательный аппарат. Если диверсанты будут обнаружены, им навстречу отправится группа разведчиков.

На участке отрабатывают меры по нейтрализации радиационной угрозы. На случай если комплекс окажется в зоне загрязнения.

«Вот химик-дозиметрист проводит замеры, выясняя степень загрязнения. Затем машины проходят спецобработку», - прокомментировал корреспондент.

Тут работает новая универсальная тепловая машина специальной обработки.

«Установка позволяет обрабатывать крупногабаритную авиатехнику, или, как в данном случае, "Ярс". Глубина обработки достигает 95%», - заметил начальник службы РХБЗ Тагильской ракетной дивизии Игорь Евсеев.

Подвижный ракетный комплекс способен перейти из походного в боевое положение и способен провести пуск на любой точке маршрута боевого патрулирования.

Отсюда и название комплекса «Ярс» - оно расшифровывается как «ядерная ракета сдерживания».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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