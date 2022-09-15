Украинские военные обстреляли город Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS
Информация о наличии пострадавших уточняется.
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Вооруженные силы Украины совершили обстрел города Стаханов Луганской народной республики. Они выпустили по населенному пункту шесть ракет из РСЗО HIMARS. Об этом рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 03.05 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (6 ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - говорится в сообщении.
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