В стране и мире Украинские военные обстреляли город Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS Анастасия Бобылева Информация о наличии пострадавших уточняется. © Фото: Cpl. Brendan Mullin Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Вооруженные силы Украины совершили обстрел города Стаханов Луганской народной республики. Они выпустили по населенному пункту шесть ракет из РСЗО HIMARS. Об этом рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 03.05 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (6 ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - говорится в сообщении. Ранее ВСУ прицельно обстреляли больницу Калинина в Донецке. Кровля здания загорелась, пожар попал на видео. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика