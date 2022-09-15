Российский посол проиллюстрировал свое заявление контрастным примером: Россия продолжает укреплять свою независимость и ее доходы постоянно растут, в то время как положение простых граждан в западных странах стремительно ухудшается.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Несмотря на все усилия западных стран, их безграмотная политика санкций обернулась бедой для них самих, но не для России. Невзирая ни на что, Россия продолжает укрепление своей независимости. Такое заявление сделал Чрезвычайный и Полномочный посол России в США Анатолий Антонов.

«Бездумная и совершенно безграмотная санкционная политика, неприкрытая санкционно-информационная война коллективного Запада в отношении нашей страны обречена на провал. Россия, несмотря ни на что, укрепляет свою независимость. Доходы от экспорта энергоресурсов постоянно растут. Положение же простых граждан в западных странах стремительно ухудшается»,- рассказал Антонов в интервью РИА Новости.

Вместе с тем, на самом высоком уровне Российская Федерация, по словам посла, подтверждает свое намерение оказывать помощь нуждающимся странам в различных регионах мира.

Немногим ранее сообщалось, что большинство жителей Словакии поддерживает Россию в конфликте на Украине. Таковы данные проведенного опроса. В нем нужно было ответить, какой исход спецоперации по шкале от 1 до 10 был бы предпочтительнее для респондента.