Опрос: большинство словаков поддерживают РФ в конфликте на Украине

При этом людей, желающих безоговорочной победы России, практически столько же, сколько желающих безоговорочной победы Украины.

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Опрос среди жителей Словакии показал, что большинство поддерживает РФ в конфликте на Украине. В опросе нужно было ответить, какой исход спецоперации по шкале от 1 до 10 был бы предпочтительнее для респондента. Результаты приводит издание Dennik N.

Примерно треть опрошенных желает победы Украине. При этом 20,6% респондентов хотят чистой победы России и немногим меньше - 19,9% опрошенных - надеются на безоговорочную победу Украины. И около 18% оказались не готовы дать ответ на этот вопрос.

В опросе участвовали более тысячи человек разного уровня образования и политической принадлежности из разных городов страны. О возможной погрешности при его проведении издание не упоминает.

Ранее Словакия передала Киеву партию САУ Zuzana 2, оснащенных 155-мм орудием. Информацию о получении установок подтвердили в офисе украинского президента Владимира Зеленского.