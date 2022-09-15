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Читатели Le Figaro раскритиковали фон дер Ляйен после слов о России

Марина Крижановская
04:45 15.09.2022
Один из пользователей написал, что глава ЕК «выходит далеко за рамки того, за что ей платят», еще один усомнился, имеет ли право Урсула фон дер Ляйен принимать решения о войне и мире с Россией.
Читатели Le Figaro раскритиковали фон дер Ляйен после слов о России
© Фото: Philipp von Ditfurth dpa Globallookpress
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вызвала шквал критики в свой адрес. Так, политик в недавнем выступлении в Европарламенте призвала жителей ЕС «проявить решимость, а не умиротворение». В конечном счете она заявила, что сейчас «не время мириться» с Россией.

Читатели французской газеты Le Figaro стали сравнивать фон дер Ляйен с новоизбранным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, недавно заявившей, что наступило время «куража и силы духа».

«Как можно давать такую огромную власть бюрократке, которую никто не выбирал и которая совсем далека от интересов европейских народов?», - написал один из пользователей.

Другой написал, что глава ЕК «выходит далеко за рамки того, за что ей платят». Третий - вообще усомнился, имеет ли право Урсула фон дер Ляйен принимать решения о войне и мире.

«Кто она, черт возьми, такая? Мы отдаем себе отчет, кому отдали неограниченную власть? Кто ей дал право решать, когда воевать, а когда мириться», - написал комментарий читатель газеты.

Еще один из комментирующих данное заявление главы Еврокомиссии назвал Евросоюз «бесполезной штукой», сравнив его с НАТО.

«Мне нравится эта дама, она собирается разрушить ЕС - бесполезная штука вроде НАТО», - написал он.

Немногим ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что проводимая Западом политика санкций против РФ - «бездумна и безграмотна». Он указал на то, что Россия продолжает укреплять свою независимость и ее доходы постоянно растут, в то время как положение простых граждан в западных странах стремительно ухудшается.

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